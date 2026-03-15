Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжник Бугаев принес сборной России восьмое золото Паралимпиады

Российский спортсмен победил в слаломе и стал четырехкратным паралимпийским чемпионом.

Источник: Getty Images

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал золотую медаль в слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В сумме за две попытки результат россиянина составил 1 минута 28,55 секунды.

Второе место занял новозеландец Адам Холл (отставание 2,83 секунды), третьим стал швейцарец Робин Кюш (+3,18).

Ранее на Играх-2026 Бугаев, участвующий в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, взял бронзу в скоростном спуске и в гигантском слаломе.

28-летний Бугаев стал четырехкратным паралимпийским чемпионом. В Сочи он побеждал в слаломе и суперкомбинации, в Пхёнчхане — в суперкомбинации.

Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх приняли участие шесть российских спортсменов, они были допущены под своим флагом.

Бугаев последним из россиян завершил выступление в Италии. Российские спортсмены завоевали на Играх 12 наград — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Команда заняла третье место в медальном зачете.