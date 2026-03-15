Россия с шестью спортсменами заняла третье место на Паралимпиаде

Сборная России заняла третье место в медальном зачете на Паралимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Всего в Играх принимали участие шесть российских спортсменов, которые были допущены под своим флагом. Это горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.
Всего они завоевали 12 медалей (восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые):
- Ворончихина стала лучшей в слаломе и в супергиганте, Бугаев — в слаломе, Багиян победила в спринте и «разделках» на 10 км и 20 км, Голубков — в «разделках» на 10 км и 20 км;
- Ворончихина заняла второе место в гигантском слаломе;
- Ворончихина взяла бронзу в скоростном спуске, Бугаев — в скоростном спуске и гигантском слаломе.
Победу в медальном зачете одержала сборная Китая. Сейчас у нее 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых наград. На втором месте США (12−5−6). В составе китайской команды было 70 спортсменов, американской — 68.
На Играх осталось разыграть еще два комплекта наград — в слаломе у горнолыжников (сидя) и в следж-хоккее (в финале сыграют Канада и США).
Россияне впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с флагом страны и гимном. В 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине. В остальных случаях они выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.