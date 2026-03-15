Роднина: «У России и США очень разные подходы к спорту. Здесь сложно просто что-то перенять»

"Здесь не то что ориентир, надо исходить из того, что показывает предыдущий сезон. На зимних Олимпийских играх мы меньше рассчитывали на США, потому что у нас были другие конкуренты. В США нет таких мощных лыжников и биатлонистов, но там всегда было фигурное катание.
В США все с восторгом вспоминают 1980 год, когда они выиграли хоккейный турнир на Олимпиаде. Прошло 46 лет, а они до сих пор на платных каналах крутят фильм о той команде. А те ребята уже деды давно. И только на этой Олимпиаде они повторили свой успех. Мы стали какими-то математиками в спорте. Появляются разные спортсмены, есть разные тенденции.
Я больше слежу за зимними видами спорта, но если брать вообще, то в летних видах Америка всегда была достаточно сильной и мощной в силу многих причин. Даже на Олимпиаде в 1952 году СССР и США набрали одинаковое количество очков, что стало большим ударом и удивлением для всех.
Что можно перенять у американского спорта? У нас очень разные системы как построения государства, так и отношения к спорту. Здесь сложно просто что-то перенять и внести. Даже если мы что-то и берем, то адаптируем к своим особенностям", — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.