Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава IPC обвинил Украину в попытках уйти от спорта на Паралимпиаде

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс выразил разочарование попытками Национального паралимпийского комитета (НПК) Украины и некоторых других комитетов отвлечь внимание от спорта во время Игр в Италии.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее на Паралимпиаде украинскую лыжницу Александру Кононову заставили снять серьги с политическими лозунгами и флагом Украины на церемонии награждения. НПК Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии. В ответ IPC заявил, что не позволит украинской стороне нарушать правила Игр.

«Да, я думаю, была попытка постоянно отвлекать внимание от спорта. И я думаю, что в итоге даже другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я все понимаю, но это в некоторой степени разочаровывает», — цитирует Парсонса агентство Ассошиэйтед Пресс.

Также ранее некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом.

«Я действительно надеюсь, что это послужит уроком и для тех НПК, которые решили больше сосредоточиться на политической стороне, чем на спортивной, потому что спорт одержал победу», — добавил глава IPC.

Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях выступили шесть россиян в полноправном статусе — с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.