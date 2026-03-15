Глава IPC обвинил Украину в попытках уйти от спорта на Паралимпиаде

Ранее на Паралимпиаде украинскую лыжницу Александру Кононову заставили снять серьги с политическими лозунгами и флагом Украины на церемонии награждения. НПК Украины 11 марта обвинил IPC в дискриминации в отношении украинской команды и особой лояльности к России и Белоруссии. В ответ IPC заявил, что не позволит украинской стороне нарушать правила Игр.
«Да, я думаю, была попытка постоянно отвлекать внимание от спорта. И я думаю, что в итоге даже другие национальные паралимпийские комитеты отреагировали очень хорошо, сосредоточившись на спорте. Я все понимаю, но это в некоторой степени разочаровывает», — цитирует Парсонса агентство Ассошиэйтед Пресс.
Также ранее некоторые страны отказались от участия в параде спортсменов на церемонии открытия Игр в знак протеста против выступления российской сборной под своим флагом.
«Я действительно надеюсь, что это послужит уроком и для тех НПК, которые решили больше сосредоточиться на политической стороне, чем на спортивной, потому что спорт одержал победу», — добавил глава IPC.
Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 15 марта. В соревнованиях выступили шесть россиян в полноправном статусе — с национальными флагом и гимном. Они заняли третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.