Казахстан стал 18-м в медальном зачете Паралимпиаде в Милане

Россия завоевала 12 медалей и стала третьей, а лидером стал Китай с 44 медалями разного достоинства.
Казахстан представляли 7 спортсменов, которые завоевали 11 лицензий в пара лыжных гонках и пара биатлоне.
Среди них бронзовый призер Паралимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Герлиц и чемпион мира по пара биатлону Ербол Хамитов.
Ербол Хамитов подтвердил свой титул обладателя Большого хрустального глобуса в сезоне 2024−2025, — это главная награда за победу в общем зачете Кубка мира в классе «сидя». Он стал первым казахстанцем за 31 год, добившимся такого результата в зимних видах спорта, набрав 1005 очков.
Зимние Паралимпийские игры — одно из крупнейших международных спортивных состязаний, проводимое с 1976 года.
В Играх 2026 года приняли участие 665 элитных спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей в 6 видах спорта.