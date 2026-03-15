Казахстан стал 18-м в медальном зачете Паралимпиаде в Милане

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. Паралимпиада-2026 в Милане завершается 15 марта. Казахстан с двумя медалями Ербола Хамитова — золотом в биатлоне и бронзой в лыжных гонках — занял 18-е место в медальном рейтинге.

Источник: Соцсети

Россия завоевала 12 медалей и стала третьей, а лидером стал Китай с 44 медалями разного достоинства.

Казахстан представляли 7 спортсменов, которые завоевали 11 лицензий в пара лыжных гонках и пара биатлоне.

Среди них бронзовый призер Паралимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Герлиц и чемпион мира по пара биатлону Ербол Хамитов.

Ербол Хамитов подтвердил свой титул обладателя Большого хрустального глобуса в сезоне 2024−2025, — это главная награда за победу в общем зачете Кубка мира в классе «сидя». Он стал первым казахстанцем за 31 год, добившимся такого результата в зимних видах спорта, набрав 1005 очков.

Зимние Паралимпийские игры — одно из крупнейших международных спортивных состязаний, проводимое с 1976 года.

В Играх 2026 года приняли участие 665 элитных спортсменов со всего мира, которые разыграют 79 комплектов медалей в 6 видах спорта.