Казахстан стал 18-м в медальном зачете Паралимпиаде в Милане

Ербол Хамитов подтвердил свой титул обладателя Большого хрустального глобуса в сезоне 2024−2025, — это главная награда за победу в общем зачете Кубка мира в классе «сидя». Он стал первым казахстанцем за 31 год, добившимся такого результата в зимних видах спорта, набрав 1005 очков.