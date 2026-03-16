Паралимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо объявлены закрытыми

В Кортина-д’Ампеццо на «Стадио олимпико дель гьяччо» состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года.
Российские спортсмены приняли участие в общем параде паралимпийцев на церемонии закрытия. Знаменосцами были горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.
Всего в Играх принимали участие шесть российских спортсменов, которые были допущены под своим флагом. Сборная России заняла третье место в медальном зачете, завоевав 12 медалей: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.
Россияне впервые с 2014 года выступили на Паралимпийских играх с флагом страны и гимном. В 2016 году россияне не были допущены на летнюю Паралимпиаду из-за допингового скандала. В 2022 году россияне не были допущены на зимнюю Паралимпиаду из-за военных действий на Украине. В остальных случаях они выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.
Паралимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходила с 6 по 15 марта. Сборная Китая стала победителем в медальном зачете (15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых наград). На втором месте США (13−5−6).