Стало известно, сколько порций тирамису съедали участники Паралимпиады

«Спортсмены, их сопровождающие и члены делегаций смогли в полной мере ощутить уникальную атмосферу этих соревнований в трех Паралимпийских деревнях в Милане, Кортине и Предаццо. В этих деревнях проживало около 1823 человек, им были предоставлены игровые и зоны отдыха, фитнес-центр, психологическая поддержка, косметические услуги, общественные пространства, а также питание и проживание. В этом отношении ежедневное потребление по оценкам составляло 220 килограмм макаронных изделий, 4000 яиц, 2800 чашек кофе, 30 килограммов сыра Грана падано и 1000 порций тирамису», — сообщил Фонд «Милан-Кортина».