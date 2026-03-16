Стало известно, сколько порций тирамису съедали участники Паралимпиады

РИМ, 16 мар — РИА Новости. Участники завершившейся зимних Паралимпийских игр в Италии в день съедали по тысяче порций традиционного итальянского десерта тирамису, выпивая по 2800 чашек кофе, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении оргкомитета Игр.
«Спортсмены, их сопровождающие и члены делегаций смогли в полной мере ощутить уникальную атмосферу этих соревнований в трех Паралимпийских деревнях в Милане, Кортине и Предаццо. В этих деревнях проживало около 1823 человек, им были предоставлены игровые и зоны отдыха, фитнес-центр, психологическая поддержка, косметические услуги, общественные пространства, а также питание и проживание. В этом отношении ежедневное потребление по оценкам составляло 220 килограмм макаронных изделий, 4000 яиц, 2800 чашек кофе, 30 килограммов сыра Грана падано и 1000 порций тирамису», — сообщил Фонд «Милан-Кортина».
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили с 6 по 15 марта. В шести видах спорта было разыграно 79 комплектов медалей.
Сборная России, которую представляли шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды. Российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой.