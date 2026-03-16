«Мощное выступление»: Головкин обратился к Хамитову

«Поздравляю Ербола Хамитова с золотой медалью Паралимпийских игр-2026! Мощное выступление. Золотая медаль в парабиатлоне и бронзовая в паралыжных гонках на этих Играх — результат огромного труда, характера и силы духа. Искренне рад за Ербола. Гордимся», — написал глава НОК на своей странице в соцсетях.