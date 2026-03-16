«Мощное выступление»: Головкин обратился к Хамитову

Глава Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин обратился к триумфатору Паралимпиады-2026 Ерболу Хамитову, который принес в копилку Казахстана две медали, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

«Поздравляю Ербола Хамитова с золотой медалью Паралимпийских игр-2026! Мощное выступление. Золотая медаль в парабиатлоне и бронзовая в паралыжных гонках на этих Играх — результат огромного труда, характера и силы духа. Искренне рад за Ербола. Гордимся», — написал глава НОК на своей странице в соцсетях.

Чемпион в комментариях ответил Головкину — поблагодарил его за поздравление.

«Рахмет, Геннадий Генадьевич, вы же говорили тогда слова напутствия у президента. Огромное спасибо вам! Вы легенда и пример для всех», — написал Ербол Хамитов.

Напомним, Хамитов завершил выступление на Паралимпиаде-2026 с золотой и бронзовой медалями. Он первым в истории Казахстана взял две награды на зимних Играх.