«Мощное выступление»: Головкин обратился к Хамитову

«Поздравляю Ербола Хамитова с золотой медалью Паралимпийских игр-2026! Мощное выступление. Золотая медаль в парабиатлоне и бронзовая в паралыжных гонках на этих Играх — результат огромного труда, характера и силы духа. Искренне рад за Ербола. Гордимся», — написал глава НОК на своей странице в соцсетях.
Чемпион в комментариях ответил Головкину — поблагодарил его за поздравление.
«Рахмет, Геннадий Генадьевич, вы же говорили тогда слова напутствия у президента. Огромное спасибо вам! Вы легенда и пример для всех», — написал Ербол Хамитов.
Напомним, Хамитов завершил выступление на Паралимпиаде-2026 с золотой и бронзовой медалями. Он первым в истории Казахстана взял две награды на зимних Играх.