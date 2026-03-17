Российские спортсмены исполнили гимн после возвращения с Паралимпиады

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские паралимпийцы по возвращении из Италии в Москву исполнили государственный гимн, передает корреспондент РИА Новости из аэропорта Внуково.

По прилету в аэропорту Внуково спортсменам вручили поздравительные телеграммы от президента Владимира Путина. Им также подарили по сертификату на один миллион рублей, смартфоны и букеты цветов.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.

Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, с ее ведущим спортсменом Сергеем Синякиным победившая в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.

Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.