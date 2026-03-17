Золотые медалисты Паралимпиады получат ски-пассы на «Роза Хутор»

Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, победившая с ее ведущим Сергеем Синякиным в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.