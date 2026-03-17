Золотые медалисты Паралимпиады получат ски-пассы на «Роза Хутор»

СОЧИ, 17 Мар — РИА Новости. Российские золотые медалисты Паралимпиады 2026 года получат пожизненные ски-пассы на горнолыжный курорт в Сочи «Роза Хутор», такие же абонементы вручат личным тренерам победителей, рассказали журналистам в пресс-службе горнолыжного курорта.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года прошли в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с флагом и гимном. Российская команда, за которую выступали шесть спортсменов, завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Россияне заняли третье место в медальном зачете.
Горнолыжный курорт также обратился в Олимпийский и Паралимпийский комитеты России с предложением обеспечить такими же абонементами всех олимпийских и паралимпийских чемпионов СССР и России, а также их личных тренеров. Предложение касается победителей как зимних, так и летних Игр.
Трехкратной чемпионкой Игр 2026 года стала лыжница Анастасия Багиян, победившая с ее ведущим Сергеем Синякиным в спринте, гонке с раздельным стартом на 10 км и гонке с раздельным стартом на 20 км. По две золотые медали завоевали горнолыжница Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и лыжник Иван Голубков (в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км). Еще одно золото принес сборной России горнолыжник Алексей Бугаев, победивший в слаломе.
Ворончихина также завоевала серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Бугаев стал третьим в скоростном спуске и гигантском слаломе.