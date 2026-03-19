МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал новых побед российским паралимпийцам.
Ранее Путин сообщил, что в четверг лично поздравит российских паралимпийцев.
«Еще раз поздравляю всех с выдающимся успехом на прошедших Паралимпийских играх. Благодарю за проявленное упорство, трудолюбие, мастерство. И позвольте пожелать вам новых побед», — сказал Путин в ходе церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной России.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.