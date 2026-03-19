Путин поздравил россиян с высокими результатами на Паралимпийских играх

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую команду паралимпийцев с высокими результатами на зимних Паралимпийских играх.
«Искренне рад поздравить вас, нашу национальную российскую команду с поистине невероятным выступлением на XIV Паралимпийских зимних играх», — сказал глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной России.
Путин подчеркнул, что участие российской команды паралимпийцев в играх стало одной из самых ярких страниц в истории мирового паралимпийского спорта.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.