Путин отметил высочайший уровень тренеров паралимпийских чемпионов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Наставники паралимпийских чемпионов России подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Особые слова благодарности тем, кто долгие годы вел вас к победам — вашим наставникам. В условиях давления и ограничений, без должной соревновательной практики они подтвердили высочайший уровень отечественной тренерской школы», — сказал глава государства на церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной России.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.