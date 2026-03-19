Путин пообщался с чемпионами Паралимпиады за бокалом шампанского

РИА Новости: Путин пообщался с чемпионами Паралимпиады за бокалом шампанского.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообщался с российскими паралимпийцами в неформальной обстановке за бокалом шампанского, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в четверг встретился в Кремле с российскими спортсменами, которые на днях вернулись с Паралимпийских игр в Италии, чтобы лично поздравить их с успешным выступлением и вручить государственные награды.

После торжественной церемонии Путин немного побеседовал со спортсменами и их тренерами уже в неформальной обстановке. По традиции всем участникам предложили по бокалу шампанского.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.

В горнолыжном спорте выступили Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, в лыжных гонках — Иван Голубков и Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, в парасноуборде — Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер.