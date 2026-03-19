Паралимпиец Голубков поблагодарил Путина за поддержку паралимпийцев

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Двукратный чемпион Паралимпиады-2026 в Италии лыжник Иван Голубков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку паралимпийцев.
В четверг Путин встретился в Кремле с российскими участниками Паралимпиады и наградил их орденами Дружбы за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность. На Играх Голубков завоевал две золотые медали, победив в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 километров.
«Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране. Хочу также поблагодарить ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) — они нас поддерживают, заботятся о нашем здоровье. Паралимпийскому комитету тоже большое спасибо. Нашей команде, конечно же, Ирине Александровне Громовой (старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону — прим. ред.). Спасибо большое всем», — заявил Голубков.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.