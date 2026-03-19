Паралимпиец Голубков поблагодарил Путина за поддержку паралимпийцев

«Спасибо, что вы очень нас поддерживаете, паралимпийцев. Когда я выиграл первую медаль, я посвятил ее вам и всей нашей большой стране. Хочу также поблагодарить ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство России) — они нас поддерживают, заботятся о нашем здоровье. Паралимпийскому комитету тоже большое спасибо. Нашей команде, конечно же, Ирине Александровне Громовой (старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону — прим. ред.). Спасибо большое всем», — заявил Голубков.