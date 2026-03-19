Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские паралимпийцы «подняли на седьмое небо» всю страну, заявил Путин

Путин: российские паралимпийцы-чемпионы подняли на седьмое небо всю страну.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские паралимпийские чемпионы своими победами «подняли на седьмое небо» всю страну, заявил президент России Владимир Путин.

Президент в четверг наградил российских чемпионов Паралимпийских игр в Италии орденами Дружбы в Кремле.

«Один из выступающих сказал, что пребывание здесь и получение государственных наград — это как бы пребывание на седьмом небе. Вы нас подняли на это седьмое небо. Большое вам спасибо и низкий поклон», — сказал Путин на церемонии.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете.