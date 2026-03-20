Павла Рожкова переизбрали на пост главы паралимпийского комитета

ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар — РИА Новости. Павел Рожков переизбран на пост главы Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает корреспондент РИА Новости с места проведения отчетно-выборной конференции организации.
Мероприятие ПКР проходит в пятницу в Подольске. Рожков был единственным кандидатом на пост президента организации и был выбран единогласно.
Председателем исполкома ПКР избран Артем Торопчин, генеральным секретарем — Андрей Строкин.
Во время работы Рожкова в должности главы организации паралимпийская сборная России вернулась на летние Паралимпийские игры после их пропуска в 2016 году из-за санкций. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Сборная России в составе шести спортсменов приняла участие на Паралимпиаде в Италии 2026 года с флагом и гимном и заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Заслуженный тренер России Рожков исполнял обязанности президента ПКР с марта 2021 года. Тогда он сменил Владимира Лукина, занимавшего пост главы организации с 1997 года. В марте 2022 года Рожков был избран на пост президента организации.