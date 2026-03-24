Первого спортсмена с Паралимпиады-2024 лишили медали за допинг

В его пробе, взятой 2 сентября 2024 года, обнаружили запрещенное вещество — стероид 19‑норандростерон. Спортсмен отвергал обвинения, но независимый трибунал признал нарушение.

Бразильский триатлонист Ронан Нуньес Кордейро лишен серебряной медали Паралимпийских игр‑2024 в Париже из‑за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс‑служба Международного паралимпийского комитета (IPC).

Запрещенное вещество — стероид 19‑норандростерон — было обнаружено в пробе спортсмена, взятой 2 сентября 2024 года после окончания соревнований по паратриатлону в классе PTS5 (для спортсменов с определенными ограничениями функций конечностей), где он заработал серебряную медаль. Это вещество включено в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) в категорию S1.1 «Анаболические андрогенные стероиды».

IPC предъявил бразильцу обвинение в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен их отверг и потребовал проведения слушания, чтобы оспорить факт нарушения. Независимый антидопинговый трибунал IPC 28 января 2026 года постановил, что спортсмен нарушил правила.

Результаты Кордейру на Паралимпиаде‑2024 были аннулированы, он лишен наград, очков и призовых. Его серебряная медаль должна перейти немцу Мартину Шульцу, занявшему третье место, а бронза — португальцу Филипе Маркешу, финишировавшему четвертым.

IPC передал дело в Международный союз триатлона (World Triathlon) для определения дальнейших последствий, включая возможную дисквалификацию, в соответствии с антидопинговыми правилами.

Кордейро — первый бразилец в истории, завоевавший медаль в паратриатлоне. Он также является первым паралимпийцем, лишенным награды за допинг на Играх-2024.