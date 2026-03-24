Первого спортсмена с Паралимпиады-2024 лишили медали за допинг

Запрещенное вещество — стероид 19‑норандростерон — было обнаружено в пробе спортсмена, взятой 2 сентября 2024 года после окончания соревнований по паратриатлону в классе PTS5 (для спортсменов с определенными ограничениями функций конечностей), где он заработал серебряную медаль. Это вещество включено в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) в категорию S1.1 «Анаболические андрогенные стероиды».