Конфликт на Ближнем Востоке бьет по спорту: хроника изменений

В начале марта 2026 года напряженность на Ближнем Востоке перешла в фазу открытого военного противостояния с участием Ирана, Израиля и Соединенных Штатов. Удары по объектам на территории Ирана и ответные действия, включая атаки на инфраструктуру в странах Персидского залива, привели к ограничениям воздушного пространства, массовым отменам авиарейсов и закрытию ряда международных транзитных узлов. На этом фоне международные спортивные федерации приступили к пересмотру календаря соревнований в регионе, а национальные делегации столкнулись с логистическими сбоями при подготовке и участии в турнирах. Ниже изложены основные изменения, зафиксированные в марте 2026 года в олимпийских дисциплинах, а также особенности, с которыми столкнулись спортсмены и сборные.
Отмена и перенос стартов
В марте 2026 года ряд международных стартов по олимпийским дисциплинам претерпел изменения в связи с эскалацией напряженности в регионе Западной Азии. Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение об отмене этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, запланированного на
Чемпионат мира по автогонкам на выносливость (WEC) перенес гонку «1812 км Катара», изначально намеченную на 28 марта. Этап сезона, который должен был состояться на трассе «Лусаил», перемещен на период
В легкой атлетике руководство World Athletics продолжает оценку рисков в отношении этапа Бриллиантовой лиги в Дохе (8 мая). Одновременно с этим было объявлено, что на чемпионате мира по эстафетам, который состоится
Американская сторона выразила намерение использовать альтернативные возможности для квалификации на чемпионат мира 2027 года, включая внутренние соревнования и рейтинговую систему World Athletics. Примечательно, что отказ США от участия в данных дисциплинах лишает ботсванскую публику возможности увидеть одно из наиболее принципиальных противостояний мирового спринта: на двух последних крупных международных турнирах (Олимпийские игры 2024 года и чемпионат мира 2025 года) сборные США и Ботсваны неизменно занимали первые два места в эстафете 4×400 метров. Дополнительно, вне олимпийской программы, были скорректированы этапы «Формулы-1» (Бахрейн, Саудовская Аравия) и MotoGP (Катар), что отражает общую тенденцию пересмотра спортивного календаря в регионе.
Логистические затруднения
Закрытие воздушного пространства над отдельными территориями и массированная отмена авиарейсов через крупные транзитные узлы (Дубай, Доха) привели к сбоям в доставке участников к местам проведения соревнований.
В теннисе ряд игроков, завершивших выступление на турнире в Дубае, столкнулись с задержками вылета. В их числе Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, чьи планы по участию в соревнованиях серии Masters в Индиан-Уэллсе оказались под угрозой из-за отсутствия доступных рейсов.
Аналогичные сложности возникли у двукратной призерки Олимпийских игр по бадминтону П. В. Синдху, которая была вынуждена сняться с турнира All England Open после многодневного ожидания вылета из Дубая.
В художественной гимнастике сборная Израиля не приняла участие в запланированном на середину марта турнире в Германии: спортсменки не сумели вылететь из страны в установленные сроки. Для предстоящего этапа Кубка мира в Софии (конец марта) состав делегации был разделен на несколько групп, которые добираются до места проведения разными маршрутами ввиду ограничений на число пассажиров на вылетающих из Израиля авиарейсах и неопределенности в графике перевозок.
В крикете команды Англии, Вест-Индии (объединенной сборной стран Карибского бассейна) и Зимбабве скорректировали планы возвращения после чемпионата мира T20, поскольку стандартные маршруты через аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов и Катара оказались недоступны в запланированные сроки.
Российским велогонщикам пришлось переносить вылет и менять логистику, для того чтобы добраться до этапа Кубка мира по велотреку в Перте (Австралия).
Участники конфликта
Спортсмены и делегации стран, непосредственно затронутых ситуацией, столкнулись с дополнительными организационными сложностями, сохраняя при этом формальную возможность участия в международных стартах.
На территории Ирана приостановлено проведение всех спортивных мероприятий, включая матчи национальной футбольной лиги. В отношении участия сборной Ирана в чемпионате мира по футболу 2026 года (США, Канада, Мексика) ведется работа с ФИФА о возможном переносе матчей из Соединенных Штатов в Мексику. В женской футбольной сборной Ирана несколько игроков получили статус временной защиты в Австралии после отказа от исполнения государственного гимна.
Сборная Израиля по художественной гимнастике, в отличие от ряда других дисциплин, намерена принять участие в этапах Кубка мира. Однако подготовка осложнена: спортсменки не смогли выехать на стартовый турнир сезона в Германию, а прибытие на соревнования в Софию осуществляется по раздельному графику из-за ограничений на авиаперевозки. В составе произошли кадровые изменения: в командную программу интегрированы четыре гимнастки, ранее выступавшие в юниорском разряде.
Международный олимпийский комитет (МОК) в официальном заявлении отметил, что не располагает механизмами для введения санкций в отношении спортсменов США или Израиля, поскольку действующие олимпийские регламенты не предусматривают коллективных мер в связи с текущей ситуацией.
Квалификация на Олимпиаду под угрозой
Перечисленные изменения происходят в период активной фазы отбора к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Отмена этапов Кубка мира по спортивной гимнастике и возможное изменение сроков легкоатлетических стартов влияют на накопление рейтинговых очков, необходимых для получения лицензий.
World Gymnastics уже внесла оперативные изменения в квалификационную систему: теперь при определении результатов учитываются три лучших выступления из пяти возможных турниров независимо от количества фактических стартов, что позволяет нивелировать последствия отмены для спортсменов, лишившихся запланированных соревновательных возможностей.
World Athletics продолжает мониторинг ситуации; окончательные решения по формату квалификационных соревнований в регионе будут приняты по завершении анализа безопасности и логистической доступности мест проведения.