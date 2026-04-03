РУСАДА с начала года выдало 51 разрешение на применение запрещенных лекарств

В марте в РУСАДА поступило 26 соответствующих запросов.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте получило от спортсменов 26 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения и 23 таких запроса одобрило. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«В марте в РУСАДА поступило 26 запросов на оформление терапевтического использования, 23 запросов из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС. Всего за три первых месяца поступило 67 запросов, 51 запрос был одобрен.

В 2025 году в Российское антидопинговое агентство поступило 204 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2024-м — 141, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.