РУСАДА с начала года выдало 51 разрешение на применение запрещенных лекарств

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте получило от спортсменов 26 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения и 23 таких запроса одобрило. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.