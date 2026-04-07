Губерниев поддержал выплаты для атлетов, пропустивших Олимпиаду-2026: «Мы, что, обеднеем от этого?»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем канале рассказал о выплатах спортсменам, которых не допустили до участия в Олимпиаде-2026: «Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх-2026. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тысяч рублей, бронзовых — 250 тысяч рублей, а участники — 150 тысяч рублей. В список вошли 116 спортсменов», — написал Дегтярев.