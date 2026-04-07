Губерниев поддержал выплаты для атлетов, пропустивших Олимпиаду-2026: «Мы, что, обеднеем от этого?»

Известный комментатор и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о решении Министерства спорта РФ выплатить компенсацию 116 российским атлетам, пропустившим Олимпиаду-2026 из-за проблем с допуском.

Источник: РИА "Новости"

«Прекрасно отношусь к инициативе поощрения спортсменов. Мы, что, обеднеем от этого? Нет! Всячески поддерживаю такие решения», — сказал Губерниев «СЭ».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем канале рассказал о выплатах спортсменам, которых не допустили до участия в Олимпиаде-2026: «Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх-2026. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — 350 тысяч рублей, бронзовых — 250 тысяч рублей, а участники — 150 тысяч рублей. В список вошли 116 спортсменов», — написал Дегтярев.