Ишмуратова: «Нужно требовать репарации с международных организаций за наше отстранение»

Известная российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова считает, что международные спортивные организации должны выплатить репарации за отстранение российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

"Нужно требовать репарации с международных организаций за наше отстранение, чтобы не было в дальнейшем желания сделать что-то такое с другой страной. Зло, вернее несправедливость, должно быть наказано. А вопрос реализации — другой. Получится — хорошо, не получится — плохо работали, как говорится.

За время отстранения был нанесен серьезный ущерб нашему спорту. Наши ребята сильно пострадали: у кого-то не сбылась мечта, к которой он всю жизнь стремился. Пот, кровь и слезы несопоставимы. Сосчитать это тоже невозможно. Разве можно посчитать, сколько слез было пролито, сколько раз наступала безысходность и опускались руки у ребят?" — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.