Жулин назвал фактор, при котором он уедет с семьей из России

Заслуженный тренер России, серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин назвал фактор, при котором он покинет с семьей Россию.

Источник: Sport24

"Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья Мировая война. Это выглядит нереально, но в случае опасения за безопасность моей семьи и моих детей задумаюсь над этим. В любом другом случае из России я никуда не уеду.

Никакие предложения по работе из-за рубежа сейчас тоже ничего не изменят. Меня и здесь все полностью устраивает. Я работаю в потрясающих условиях с талантливыми ребятами. Зачем что-то менять? Таких мыслей у меня нет", — сказал Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.