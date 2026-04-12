Жулин назвал фактор, при котором он уедет с семьей из России

"Что должно произойти, чтобы я уехал из России? Буду рассматривать такой вариант, только если начнется Третья Мировая война. Это выглядит нереально, но в случае опасения за безопасность моей семьи и моих детей задумаюсь над этим. В любом другом случае из России я никуда не уеду.
Никакие предложения по работе из-за рубежа сейчас тоже ничего не изменят. Меня и здесь все полностью устраивает. Я работаю в потрясающих условиях с талантливыми ребятами. Зачем что-то менять? Таких мыслей у меня нет", — сказал Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.