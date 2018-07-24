ЧМ по вертолетному спорту стартует на аэродроме Липки
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту состоится сегодня в 17.00 на аэродроме Липки Минского аэроклуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту состоится сегодня в 17.00 на аэродроме Липки Минского аэроклуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Организаторами чемпионата выступают ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта. «Во время торжественного открытия выступит пилотажная группа национальной сборной Беларуси на Як-55 Могилевского аэроклуба. Концертную программу на празднике представит академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Также на аэродроме можно будет увидеть образцы летательных аппаратов, включая уникальный По-2 — это единственная в стране копия легендарного самолета, которая будет летать. Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский прошел курс летной подготовки и выступит на этой машине на заключительном этапе чемпионата мира», — проинформировали в
В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной оказалась российская сборная, которая представлена 13 экипажами. Побороться за награды также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. В состав национальной команды Беларуси вошли самые именитые спортсмены оборонного общества: мастера спорта международного класса Андрей Рогонов, Владимир Бугаев, Никита Лаптев, Владимир Стриенок, Антон Данченко, Александр Грищенко, Алексей Мочанский. Женская команда представлена двумя экипажами. Командир первого экипажа Софья Куршубадзе,