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10:36 (мск), источник: БЕЛТА

ЧМ по вертолетному спорту стартует на аэродроме Липки

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту состоится сегодня в 17.00 на аэродроме Липки Минского аэроклуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ДОСААФ.

Организаторами чемпионата выступают ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта. «Во время торжественного открытия выступит пилотажная группа национальной сборной Беларуси на Як-55 Могилевского аэроклуба. Концертную программу на празднике представит академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Также на аэродроме можно будет увидеть образцы летательных аппаратов, включая уникальный По-2 — это единственная в стране копия легендарного самолета, которая будет летать. Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский прошел курс летной подготовки и выступит на этой машине на заключительном этапе чемпионата мира», — проинформировали в пресс-службе.

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В соревнованиях примут участие около 36 экипажей из разных стран. Самой многочисленной оказалась российская сборная, которая представлена 13 экипажами. Побороться за награды также прилетели вертолетчики из Польши, Австрии, Германии, Китая и Украины. В состав национальной команды Беларуси вошли самые именитые спортсмены оборонного общества: мастера спорта международного класса Андрей Рогонов, Владимир Бугаев, Никита Лаптев, Владимир Стриенок, Антон Данченко, Александр Грищенко, Алексей Мочанский. Женская команда представлена двумя экипажами. Командир первого экипажа Софья Куршубадзе, летчик-оператор Анастасия Короткевич. Командир второго экипажа Анна Рогожинская, летчик-оператор Марина Конюшевская. В команде собраны экипажи Витебского и Минского аэроклубов ДОСААФ, а также федерации авиационного спорта. «На аэродроме Боровая успешно прошли сборы, белорусская сборная выполнила все задачи. Национальная команда готова к чемпионату мира», — отметили в ДОСААФ.

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