ЧМ по вертолетному спорту стартует на аэродроме Липки

Организаторами чемпионата выступают ДОСААФ и Белорусская федерация авиационного спорта. «Во время торжественного открытия выступит пилотажная группа национальной сборной Беларуси на Як-55 Могилевского аэроклуба. Концертную программу на празднике представит академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси. Также на аэродроме можно будет увидеть образцы летательных аппаратов, включая уникальный По-2 — это единственная в стране копия легендарного самолета, которая будет летать. Начальник Минского аэроклуба ДОСААФ Николай Мочанский прошел курс летной подготовки и выступит на этой машине на заключительном этапе чемпионата мира», — проинформировали в пресс-службе.