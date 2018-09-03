На III Всемирных играх кочевников Казахстан взял первое «золото»
3 сентября в рамках III Всемирных игр кочевников перед зданием
3 сентября в рамках III Всемирных игр кочевников перед зданием
Спортсменка из Казахстана Оксана Письменная (75 кг) уверенно вышла в финал, где встретилась с соперницей из Венгрии Бригиттой Иванфи. По результатам схватки наша спортсменка вырвала победу у оппонента. Таким образом, Оксана Письменная принесла первое золото в копилку казахстанской сборной в III Всемирных играх кочевников.
Отметим, что другие отечественные спортсмены по армрестлингу — Вали Фараджов (75 кг), Антонина Лисянская (+75 кг), Олег Сазонов (105 кг), Андрей Стипанчук (95 кг) и Димитрий Трубин (+105 кг) также получили путевку в финал соревнований.