На III Всемирных играх кочевников Казахстан взял первое «золото»

Спортсменка из Казахстана Оксана Письменная (75 кг) уверенно вышла в финал, где встретилась с соперницей из Венгрии Бригиттой Иванфи. По результатам схватки наша спортсменка вырвала победу у оппонента. Таким образом, Оксана Письменная принесла первое золото в копилку казахстанской сборной в III Всемирных играх кочевников.