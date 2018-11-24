Более 150 спортсменов примут участие в чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске

Источник: РИА "Новости"

«Для участия в чемпионате мира съехались 155 участников, представляющие 39 национальных команд. Мас- рестлинг (перетягивание палки) — национальный вид спорта в Якутии. С 2003 года он входит в официальный реестр видов спорта в России», — рассказали в оргкомитете.

Всего для участия в чемпионате мира аккредитованы около 900 человек: спортсмены, тренеры, участники культурной программы. «Для спортсменов в пятницу проведена научно- практическая конференция, также планируются методические семинары для тренеров», — отметили организаторы.

Как пояснили организаторы, перетягивание палки — вид единоборств, который есть у многих народов. «В Якутии придумали и усовершенствовали инвентарь, разработали правила и форму для спортсменов и судей, создав полноценный вид спорта. Для развития вида спорта в мире было придумано новое название — мас-рестлинг, где “мас” с якутского языка переводится как “дерево, деревянная палка”. Им могут заниматься дети и взрослые, женщины и мужчины», — сообщили в оргкомитете.