Более 150 спортсменов примут участие в чемпионате мира по мас-рестлингу в Якутске
ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Более 150 спортсменов из 39 стран примут участие в третьем чемпионате мира по
ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Более 150 спортсменов из 39 стран примут участие в третьем чемпионате мира по
«Для участия в чемпионате мира съехались 155 участников, представляющие 39 национальных команд. Мас- рестлинг (перетягивание палки) — национальный вид спорта в Якутии. С 2003 года он входит в официальный реестр видов спорта в России», — рассказали в оргкомитете.
Всего для участия в чемпионате мира аккредитованы около 900 человек: спортсмены, тренеры, участники культурной программы. «Для спортсменов в пятницу проведена научно- практическая конференция, также планируются методические семинары для тренеров», — отметили организаторы.
Как пояснили организаторы, перетягивание палки — вид единоборств, который есть у многих народов. «В Якутии придумали и усовершенствовали инвентарь, разработали правила и форму для спортсменов и судей, создав полноценный вид спорта. Для развития вида спорта в мире было придумано новое название —
Сегодня более чем в 50 странах мира на пяти континентах энтузиасты развивают