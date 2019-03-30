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30 марта, источник: ТАСС

Команда «Вера» стала чемпионом России по танцевальному спорту в европейской программе

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Победителем чемпионата России по танцевальному спорту в дисциплине «ансамбли — европейская программа» стала команда «Вера» из города Тюмень. Танцоры теперь представят Россию на чемпионате мира, который пройдет на спортивной арене дворца спорта «Мегаспорт» в Москве 7 сентября 2019 года.

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«За право называться чемпионом России боролись команды из 15 регионов нашей страны, а в целом в чемпионате третьего блока примут участие более 2 тыс. спортсменов. Хочу отметить, что Россия получила право на проведение в этом году чемпионата мира по латиноамериканской программе и чемпионата мира среди ансамблей по европейской программе. Эти чемпионаты будут проходить по системе два в одном. Мероприятие состоится в день города и станет подарком федерации жителям Москвы», — сказала ТАСС президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.

Серебро взял коллектив «Дуэт» из Перми, бронзу — «Триумф» из Уфы.

Первое место в чемпионате России в дисциплине «ансамбли — латиноамериканская программа» заняла команда «Дуэт», она же взяла бронзу. Вторыми стали танцоры коллектива «Вера».

Всего за первые места боролись танцоры из 41 ансамбля, из них 23 представляли латиноамериканскую программу, 18 — европейскую. На паркете выступали команды из 8−12 человек. Жюри оценивали их спортивное мастерство, синхронность, а также четкость перестроения линий.

Третий блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту, который проходит в столичном спортивном комплексе «Игровой» на Ленинградском проспекте, завершиться 31 марта. Тогда определят победителей среди юношей и девушек 12−13 лет в европейской и латиноамериканской программах.

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