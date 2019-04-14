Танцоры Кудряшов и Чарковская выиграли чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пара из
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Пара из
«Победители соревнований будут представлять страну на международных чемпионатах. Наша федерация в этом году принимает чемпионаты мира в различных дисциплинах танцевального спорта и акробатического
Второе место заняли чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы Дарина Козлова и Алексей Кондрашин, третье — Анастасия Юрьева и Никита Шевалкин. Среди юниоров в дисциплине «В класс-микст» золото взяли Яна Зуева и Николай Осадчук, серебро — Елена Бударина и Макар Проскурдин, бронзу — Елена Мирошникова и Антон Нижников. Всего за первые места боролись спортсмены из 31 региона РФ.
Жюри оценивало участников по четырем критериям. Первым компонентом оценки являлось наличие акробатических элементов, которые составляли половину от общего числа баллов. Также оценивалась техника выполнения движений, сами танцевальные фигуры и композиция. У самых маленьких участников в дисциплине «В класс-микст» отсутствовали элементы акробатики.
Акробатический