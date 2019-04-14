Танцоры Кудряшов и Чарковская выиграли чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу

«Победители соревнований будут представлять страну на международных чемпионатах. Наша федерация в этом году принимает чемпионаты мира в различных дисциплинах танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. По итогам прошлого года наши спортсмены завоевали практически все золото во всех категориях акробатического рок-н-ролла. Это говорит о том, что мы самые сильные в мире», — сообщила планы победителей на 2019 год президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова.