Валуев вызвал Головкина на дуэль, или как прошел первый международный турнир по футгольфу в Казахстане

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Генгам1
Ним0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль2
Анже0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Кан0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Нант1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ2
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Ренн1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес1
Жирона0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уэска0
Леганес1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло0
Рома0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Великобритания1
Словакия6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швеция3
Швейцария2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов1
Спартак2
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа1
Кальяри1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада8
Германия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Италия1
Норвегия7
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол2
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
17:15
Севилья2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид0
Валенсия2
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария5
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-040
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М0
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер2
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург5
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц4
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург8
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе3
СПАЛ2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа0
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте2
Атлетико2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Дания1
США7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Латвия1
Россия3
Футбол. Первый дивизион
19.05
Луч
Факел
Футбол. Первый дивизион
19.05
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
8Невероятный камбэк ЦСКА в Евролиге
18Мальчик из Ирака, дети Боккетти и спартаковский гол Зе Луиша
18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Валуев вызвал Головкина на дуэль, или как прошел первый международный турнир по футгольфу в Казахстане

Мышление гольфиста и физическая подготовка футболиста. Эти качества объединяют футгольфистов, которые в Алматы выявляли победителя первого международного турнира по новой спортивной дисциплине. Подробнее об экзотическом состязании — в материале корреспондента Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Интересной особенностью чемпионата стало то, что спортивным состязаниям предшествовало застолье. Участники хорошенько подкрепились, и лишь после этого состоялась официальная церемония открытия и жеребьевки. В дебютном турнире участвовали девять команд, одна из которых представляла Россию, а остальные — Казахстан.

Глава Федерации гольфа Казахстана Нуртай Абыкаев тепло встретил участников состязания.

«Впервые в истории проводится такое состязание, которое начинается с застолья. Я считаю, что это уникальный вид спорта, доступный каждому. Желаю всем хороших результатов», — отметил Абыкаев.

Читайте также
Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки

Самый жаркий прием был устроен экс-чемпиону мира в сверхтяжелом весе по боксу Николаю Валуеву. Глава Федерации футгольфа России, казалось, был слегка смущен этим фактом.

«Сердечно рад приветствовать всех вас здесь. Это знаковое событие, и я думаю, сегодня нас ждет увлекательное соревнование. Спасибо вам за дастархан и гостеприимство. Я уверен, что наш вид спорта понравится тем, кто будет играть в первый раз. Он связывает не только футбол и гольф, но самое главное — он объединяет всех нас», — подчеркнул Валуев.

Забегая вперед, скажем, что турнир получил высокую оценку от главы российской федерации, а сам он предложил казахстанскому боксеру Геннадию Головкину сыграть на одном из турниров.

«Мне кажется, Геннадию понравится. Я был бы рад увидеть его на одном из турниров и сыграть с ним», — заявил Валуев.

Правила игры очень простые. Команда из четырех человек должна за наименьшее количество попыток пройти поле и закатить мяч в лунку. Вместо клюшки для гольфа в данном случае использовались ноги спортсменов. Все участники по очереди преодолевали каждое поле. Одним из самых техничных в этом процессе стал председатель агенства спорта РК Серик Сапиев. Олимпийский чемпион по боксу впервые пробовал свои силы в футгольфе, но действовал как старожил этой дисциплины.

«Это очень простой и интересный вид спорта. Я играл в футбол, играл в гольф. Теперь сыграл и в футгольф. Мне очень понравилось. Мы понимаем, что наши соперники из России более искушенные в этом виде спорта, но, думаю, в грязь лицом мы не ударили», — поделился Сапиев.

Соревнования прошли в два раунда. По их итогам первое место заняла команда «КазМунайГаз». В их активе 316 очков. На втором месте с 325 баллами расположилась команда Министерства культуры и спорта РК. Тройку лидеров замкнул коллектив «Гелиос» с 350 пойнтами.

Отметим, что первый турнир по футгольфу прошел в Голландии в 2009 году, а в 2012 была учреждена международная федерация этого вида спорта. В данный момент соревнования по новой дисциплине проводятся в 26 странах мира.

Бакытжан Нурпеисов  .

Голландский клуб казахстанца Меркеля проиграл в первом матче плей-офф за Лигу Европы
У России творит одно звено. Когда мы увидим чудеса от других?
ЦСКА выиграл, но опять потерял Влашича
Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный
«Манчестер Сити» выиграл все в Англии. Такого никогда не было
Бывший тренер сборной России прилетел на ЧМ. Помогать Воробьеву?
Валидол вместо спокойствия. Как «Спартак» обыграл «Крылья»
Эксперт: По сравнению с прошлым сейчас хоккеисты не пьют
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь