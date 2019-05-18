Валуев вызвал Головкина на дуэль, или как прошел первый международный турнир по футгольфу в Казахстане

Источник: РИА "Новости"

Интересной особенностью чемпионата стало то, что спортивным состязаниям предшествовало застолье. Участники хорошенько подкрепились, и лишь после этого состоялась официальная церемония открытия и жеребьевки. В дебютном турнире участвовали девять команд, одна из которых представляла Россию, а остальные — Казахстан.

Глава Федерации гольфа Казахстана Нуртай Абыкаев тепло встретил участников состязания.

«Впервые в истории проводится такое состязание, которое начинается с застолья. Я считаю, что это уникальный вид спорта, доступный каждому. Желаю всем хороших результатов», — отметил Абыкаев.

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Самый жаркий прием был устроен экс-чемпиону мира в сверхтяжелом весе по боксу Николаю Валуеву. Глава Федерации футгольфа России, казалось, был слегка смущен этим фактом.

«Сердечно рад приветствовать всех вас здесь. Это знаковое событие, и я думаю, сегодня нас ждет увлекательное соревнование. Спасибо вам за дастархан и гостеприимство. Я уверен, что наш вид спорта понравится тем, кто будет играть в первый раз. Он связывает не только футбол и гольф, но самое главное — он объединяет всех нас», — подчеркнул Валуев.

Забегая вперед, скажем, что турнир получил высокую оценку от главы российской федерации, а сам он предложил казахстанскому боксеру Геннадию Головкину сыграть на одном из турниров.

«Мне кажется, Геннадию понравится. Я был бы рад увидеть его на одном из турниров и сыграть с ним», — заявил Валуев.

Правила игры очень простые. Команда из четырех человек должна за наименьшее количество попыток пройти поле и закатить мяч в лунку. Вместо клюшки для гольфа в данном случае использовались ноги спортсменов. Все участники по очереди преодолевали каждое поле. Одним из самых техничных в этом процессе стал председатель агенства спорта РК Серик Сапиев. Олимпийский чемпион по боксу впервые пробовал свои силы в футгольфе, но действовал как старожил этой дисциплины.

«Это очень простой и интересный вид спорта. Я играл в футбол, играл в гольф. Теперь сыграл и в футгольф. Мне очень понравилось. Мы понимаем, что наши соперники из России более искушенные в этом виде спорта, но, думаю, в грязь лицом мы не ударили», — поделился Сапиев.

Соревнования прошли в два раунда. По их итогам первое место заняла команда «КазМунайГаз». В их активе 316 очков. На втором месте с 325 баллами расположилась команда Министерства культуры и спорта РК. Тройку лидеров замкнул коллектив «Гелиос» с 350 пойнтами.

Отметим, что первый турнир по футгольфу прошел в Голландии в 2009 году, а в 2012 была учреждена международная федерация этого вида спорта. В данный момент соревнования по новой дисциплине проводятся в 26 странах мира.