Неизвестный напал на Шварценеггера в Африке
Неизвестный мужчина напал на американского актера Арнольда Шварценеггера на соревнованиях в ЮАР. Видео инцидента опубликовано на
Неизвестный мужчина напал на американского актера Арнольда Шварценеггера на соревнованиях в ЮАР. Видео инцидента опубликовано на
Один из зрителей, находившихся в зале, прыгнул двумя ногами в спину Шварценеггера, выступавшего на турнире в роли судьи. В результате произошедшего 71-летний актер не пострадал. Нападавшего задержали сотрудники службы безопасности.
В прошлом Шварценеггер профессионально занимался бодибилдингом и пауэрлифтингом. Он трижды награждался титулом «Мистер Вселенная» и семь раз побеждал на конкурсе «Мистер Олимпия».