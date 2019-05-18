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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Неизвестный напал на Шварценеггера в Африке

Неизвестный мужчина напал на американского актера Арнольда Шварценеггера на соревнованиях в ЮАР. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале World’s Strongest Fan.

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Источник: AP 2019

Один из зрителей, находившихся в зале, прыгнул двумя ногами в спину Шварценеггера, выступавшего на турнире в роли судьи. В результате произошедшего 71-летний актер не пострадал. Нападавшего задержали сотрудники службы безопасности.

В прошлом Шварценеггер профессионально занимался бодибилдингом и пауэрлифтингом. Он трижды награждался титулом «Мистер Вселенная» и семь раз побеждал на конкурсе «Мистер Олимпия».

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