На Шварценеггера напали в Африке. Подробности, видео
Известный культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению в ЮАР.
Известный культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению в ЮАР.
71-летний американец прибыл в Сандтон, чтбы выступить судьей на местном спортивном соревновании.
Пока он раздавал автографы, неизвестный мужчина подбежал к нему сзади и в прыжке ударил ногой в спину. Причины такого поведения неизвестны.
«Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Я подумал, что это на меня просто толпа напирает — такое часто бывает. А то, что это меня
По данным газеты Independent, Шварценеггер приехал в Сандтон в качестве судьи на спортивные соревнования. Мотивы нападавшего не сообщаются. Он задержан.
Шварценеггер прославился своими ролями в таких культовых фильмах, как «Терминатор», «Коммандо», «Вспомнить все» и ряде других. С 2003 по 2011 год он занимал пост губернатора штата Калифорния.
Никита КАМЫШЕВ