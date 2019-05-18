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20:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

На Шварценеггера напали в Африке. Подробности, видео

Известный культурист, актер и политик Арнольд Шварценеггер подвергся нападению в ЮАР.

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Источник: AP 2019

Что случилось

71-летний американец прибыл в Сандтон, чтбы выступить судьей на местном спортивном соревновании.

Пока он раздавал автографы, неизвестный мужчина подбежал к нему сзади и в прыжке ударил ногой в спину. Причины такого поведения неизвестны.

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Что сказал Шварценеггер

«Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Я подумал, что это на меня просто толпа напирает — такое часто бывает. А то, что это меня кто-то ударил, я понял, как и вы, только когда видео посмотрел. Хорошо, что этот придурок не прервал мой Snapchat», — написал Шварценеггер в Твиттере.

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Что делал знаменитый актер в ЮАР?

По данным газеты Independent, Шварценеггер приехал в Сандтон в качестве судьи на спортивные соревнования. Мотивы нападавшего не сообщаются. Он задержан.

Шварценеггер прославился своими ролями в таких культовых фильмах, как «Терминатор», «Коммандо», «Вспомнить все» и ряде других. С 2003 по 2011 год он занимал пост губернатора штата Калифорния.

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Никита КАМЫШЕВ

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