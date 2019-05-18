Россияне Чарковская и Кудряшов завоевали Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Генгам2
Ним0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль2
Анже0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Кан0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Нант1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ2
Дижон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Ренн1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Алавес1
Жирона0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сельта0
Райо Вальекано1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Уэска0
Леганес1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сассуоло0
Рома0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Великобритания1
Словакия6
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швеция3
Швейцария2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов1
Спартак2
Футбол. Зарубежный
19:00
Дженоа1
Кальяри1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада8
Германия1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Италия1
Норвегия7
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол2
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
17:15
Хетафе2
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
17:15
Севилья2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
17:15
Вальядолид0
Валенсия2
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА1
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария5
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-040
Штутгарт0
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М0
Боруссия Д2
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта1
Байер5
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер2
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург5
Нюрнберг1
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц4
Хоффенхайм2
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург8
Аугсбург1
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д2
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе3
СПАЛ2
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа0
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте2
Атлетико2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Дания1
США7
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Латвия1
Россия3
Футбол. Первый дивизион
19.05
Луч
Факел
Футбол. Первый дивизион
19.05
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Все события
Фоторепортажи
13Финиш чемпионской гонки Англии: триумф «Сити», грусть «Ливерпуля»
19Дзюба с семьей, Заболотный на руках игроков, «Зенит» — чемпион!
22:23 (мск), источник: ТАСС

Россияне Чарковская и Кудряшов завоевали Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Россияне Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов стали победителями Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу, который прошел в субботу в московском дворце спорта «Мегаспорт», передает корреспондент ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Серебряными призерами стали россияне Дарина Козлова и Алексей Кондрашин, бронзу завоевали немцы Мишель Уль и Тобиас Блудау.

Читайте также
Танцоры Кудряшов и Чарковская выиграли чемпионат России по акробатическому рок-н-роллу

«В акробатическом рок-н-ролле существуют две программы: танцевальная (техника ног) и акробатическая, которая предполагает выполнение сложнейших элементов полетной акробатики, где спортсмены летают на высоту порядка шести метров», — сказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, добавив, что в начале соревновательного дня немецкая пара опережала россиян.

В номинации «Буги-вуги» победила пара из Финляндии Анна Тютюнюк и Маси Саурен, второе место заняли шведы Эмма Даниэльсон и Джонатан Хауг, бронзу завоевали шведы Виктор и Вильма Эдлунд.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из России, Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Украины. За звание сильнейших участники боролись в трех дисциплинах — акробатический рок-н-ролл «М класс-микст», «Буги-вуги» (мужчины и женщины) и «Буги-вуги» (юниоры и юниорки).

Акробатический рок-н-ролл признан видом спорта в России с 1986 года. Он сочетает в себе красоту танца и сложность акробатических элементов.

 Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева упала с балкона
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
У России творит одно звено. Когда мы увидим чудеса от других?
ЦСКА выиграл, но опять потерял Влашича
Это вам не Олимпиада. Канада показала Германии, кто тут главный
«Манчестер Сити» выиграл все в Англии. Такого никогда не было
Бывший тренер сборной России прилетел на ЧМ. Помогать Воробьеву?
Валидол вместо спокойствия. Как «Спартак» обыграл «Крылья»
Эксперт: По сравнению с прошлым сейчас хоккеисты не пьют
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь