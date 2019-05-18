Россияне Чарковская и Кудряшов завоевали Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу

Источник: РИА "Новости"

Серебряными призерами стали россияне Дарина Козлова и Алексей Кондрашин, бронзу завоевали немцы Мишель Уль и Тобиас Блудау.

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«В акробатическом рок-н-ролле существуют две программы: танцевальная (техника ног) и акробатическая, которая предполагает выполнение сложнейших элементов полетной акробатики, где спортсмены летают на высоту порядка шести метров», — сказала президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова, добавив, что в начале соревновательного дня немецкая пара опережала россиян.

В номинации «Буги-вуги» победила пара из Финляндии Анна Тютюнюк и Маси Саурен, второе место заняли шведы Эмма Даниэльсон и Джонатан Хауг, бронзу завоевали шведы Виктор и Вильма Эдлунд.

В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из России, Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Украины. За звание сильнейших участники боролись в трех дисциплинах — акробатический рок-н-ролл «М класс-микст», «Буги-вуги» (мужчины и женщины) и «Буги-вуги» (юниоры и юниорки).