Россияне Чарковская и Кудряшов завоевали Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Россияне Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов стали победителями Кубка мира по акробатическому
МОСКВА, 18 мая. /Корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Россияне Маргарита Чарковская и Иван Кудряшов стали победителями Кубка мира по акробатическому
Серебряными призерами стали россияне Дарина Козлова и Алексей Кондрашин, бронзу завоевали немцы Мишель Уль и Тобиас Блудау.
«В акробатическом
В номинации «Буги-вуги» победила пара из Финляндии Анна Тютюнюк и Маси Саурен, второе место заняли шведы Эмма Даниэльсон и Джонатан Хауг, бронзу завоевали шведы Виктор и Вильма Эдлунд.
В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из России, Австрии, Венгрии, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции и Украины. За звание сильнейших участники боролись в трех дисциплинах — акробатический
Акробатический