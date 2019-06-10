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10 июня, источник: ТАСС

Федерация компьютерного спорта РФ вошла в учредительный комитет Европейской федерации

ТАСС, 10 июня. Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) вошла в состав учредительного комитета Европейской федерации киберспорта. Об этом сообщила пресс-служба ФКС России.

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10 апреля в Берлине по инициативе немецкой и российской стороны прошел круглый стол, на котором его участники выступили с инициативой создания киберспортивной федерации Европы. Решение было принято на встрече, посвященной созданию Европейской федерации киберспорта, которая прошла в Лозанне. Во встрече принимало участие более 20 киберспортивных организаций из 18 европейских стран.

«Создание Европейской федерации киберспорта — важный шаг по институализации киберспорта не только в Европе, но и в России. ФКС России — старейшая и самая опытная организация из участников данной инициативы, мы будем рады поделиться опытом и экспертизой с коллегами. Наша главная задача — участие российских киберспортсменов в международных европейских соревнованиях», — сказал генеральный секретарь организации Эмин Антонян.

В состав учредительного комитета вошли представители России, Бельгии, Германии, Израиля и Франции. Учредительный комитет в ближайшее время займется формированием устава и расширением количества участников. Следующая встреча запланирована на осень 2019 года, она пройдет в Бельгии.

Киберспорт (компьютерный спорт или электронный спорт) — это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр, официально был признан видом спорта в России в 2016 году. Федерация компьютерного спорта страны была основана в 2000 году.

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