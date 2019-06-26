Хайнань вложит около $146 млн в развитие популярных видов киберспорта

Представитель местных властей, курирующий вопросы развития туризма, культуры и спорта, рассказал изданию о стратегии реализации на Хайнане международного спецпроекта в области киберсостязаний. По его словам, существует шесть ключевых направлений, которым администрация провинции собирается уделить первоочередное внимание — привлечение капитала, эффективное распределение трудовых ресурсов, смягчение налогообложения и миграционного законодательства, организация всевозможных развлекательных состязаний в виртуальной сети, информационное обеспечение реализации спецпроекта.

Согласно правительственному плану, выделенные средства смогут получить небольшие фирмы, деятельность которых связана с инновациями и развитием киберспорта, а также крупные компании, обладающие большим опытом и передовыми позициями в этой области.

Что касается кадрового вопроса, поиска специалистов в данной сфере, отметил чиновник, то для подходящих кандидатов «будут предоставлены условия для обустройства, оказана поддержка при приобретении жилища, а также организована программа профессионального обучения». Власти провинции собираются также привлечь внимание международной общественности к местному киберспорту путем расширения охвата упрощенного визового режима.