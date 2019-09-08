Российский силач сдвинул 30-тонный грузовик

21-летний спортсмен сдвинул автопоезд на 4,75 метра за 35 секунд, тем самым установив рекорд России. «Честно, было тяжело, старт был крайне тяжелый, я думал прямо в моменте, что уже где-то на грани, но все прошло как надо», — прокомментировал ТАСС свое достижение Харламов.