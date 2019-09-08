Российский силач сдвинул 30-тонный грузовик
Российский атлет Борис Харламов сдвинул автопоезд массой более 30 тонн. Видео опубликовало РИА Новости.
Российский атлет Борис Харламов сдвинул автопоезд массой более 30 тонн. Видео опубликовало РИА Новости.
21-летний спортсмен сдвинул автопоезд на 4,75 метра за 35 секунд, тем самым установив рекорд России. «Честно, было тяжело, старт был крайне тяжелый, я думал прямо в моменте, что уже
Это была вторая попытка спортсмена побить рекорд. В 2018 году Харламов пробовал сдвинуть с места боевую машину «Смерч», но тогда зафиксированного расстояния не хватило для установления рекорда.