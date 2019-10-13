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10 октября, источник: ТАСС

Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу стартует в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скейтбордингу, который является квалификационным стартом к Олимпийским играм 2020 года, стартует в четверг. Турнир пройдет в Нижнем Новгороде.

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Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях примут участие спортсмены из 25 стран, самым молодым будет 11-летний бельгийский скейтбордист. Наиболее многочисленной делегацией на турнире станет российская команда. В состав сборной вошли Константин Кабанов, Егор Голубев, Егор Кальдиков, Дмитрий Двойнишников, Алексей Красный, Максим Ежов, Ксения Маричева, Лилия Суханькова и Екатерина Шенгелия. Специальные приглашения для участия получили россияне Яков Кан, Михаил Степанов, Иван Джон Мартинес, София Позднякова, Александра Тимонина и Ксения Щеглова.

Наиболее укомплектованной зарубежной командой на чемпионате Европы в Нижнем Новгороде станет сборная Нидерландов. В ее состав вошли 12 человек — по шесть девушек и юношей, что является максимальной квотой, которая установлена для каждой сборной. «Все европейские страны-лидеры находятся здесь — Нидерланды, Франция, Португалия, Испания. Очень рад, что смогли приехать ребята из стран СНГ, в Нижнем Новгороде также выступит украинский райдер Богдан Порада», — отметил президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

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Турнир состоится в ФОК «Мещерский», соревновательная часть пройдет с 10 по 12 октября, однако 8 и 9 октября спортсмены уже смогли оценить уровень построенного парка во время раскати. «Мы обыграли специфику зала, где расположен парк. Обычно здесь играют в баскетбол, поэтому интегрировали некоторые элементы, ассоциирующиеся с баскетболом. Технический делегат Международной федерации скейтбординга уже больше недели присутствует в Нижнем Новгороде, он очень высоко оценил эту площадку», — рассказал ТАСС Вдовин.

Входные билеты на чемпионат Европы сделали бесплатными, желающим нужно было просто зарегистрироваться на сайте турнира. В итоге все билеты были разобраны за несколько дней до старта соревнований. Организаторы ожидают, что ежедневно соревнования будут посещать около 1500 зрителей. Те, кому не досталось билетов, смогут следить за ходом турнира на канале «Матч Страна» и благодаря прямой трансляции на официальном канале Федерации скейтбординга России в YouTube.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх 2020 года в Токио.

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