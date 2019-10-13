Голландская скейтбордистка Олденбёвин выиграла чемпионат Европы в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Кет Олденбёвин из Нидерландов выиграла первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. Турнир проходит в Нижнем Новгороде.

По итогам двух попыток и исполнению лучших трюков набрала 111,34 балла. Второе место заняла представительница Бельгии Лори Брюгемэн (111,00), третьей стала Рос Зветслот (Нидерланды), набравшая 110,33 балла. Россиянка Ксения Маричева стала восьмой с результатом 29,66 балла.

Позднее в субботу пройдут соревнования среди мужчин. Чемпионат Европы по скейтбордингу завершится 12 октября.