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12 октября, источник: ТАСС

Голландская скейтбордистка Олденбёвин выиграла чемпионат Европы в Нижнем Новгороде

Россиянка Ксения Маричева показала восьмой результат.

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Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Кет Олденбёвин из Нидерландов выиграла первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. Турнир проходит в Нижнем Новгороде.

По итогам двух попыток и исполнению лучших трюков набрала 111,34 балла. Второе место заняла представительница Бельгии Лори Брюгемэн (111,00), третьей стала Рос Зветслот (Нидерланды), набравшая 110,33 балла. Россиянка Ксения Маричева стала восьмой с результатом 29,66 балла.

Позднее в субботу пройдут соревнования среди мужчин. Чемпионат Европы по скейтбордингу завершится 12 октября.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх 2020 года в Токио.

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