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12 октября, источник: ТАСС

Французский скейтбордист Милу выиграл чемпионат Европы в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 октября. /ТАСС/. Французский спортсмен Венсан Милу одержал победу на первом в истории чемпионате Европы по скейтбордингу. Турнир прошел в Нижнем Новгороде.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам двух попыток и результата за лучший трюк француз набрал 287,01 балла. Второе место занял представитель Бельгии Аксель Круйсбергс (263,67), бронза досталась Яакко Ойанену из Финляндии, набравшему 260,33 балла. Россиянин Константин Кабанов показал восьмой результат (214,66).

Ранее в женских соревнованиях победу одержали Кет Олденбёвин из Нидерландов, второй стала представительница Бельгии Лори Брюгемэн, третьей — Рос Зветслот (Нидерланды).

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной. Впервые этот вид спорта будет представлен на Играх 2020 года в Токио.

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