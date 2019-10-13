Французский скейтбордист Милу выиграл чемпионат Европы в Нижнем Новгороде

Источник: РИА "Новости"

По итогам двух попыток и результата за лучший трюк француз набрал 287,01 балла. Второе место занял представитель Бельгии Аксель Круйсбергс (263,67), бронза досталась Яакко Ойанену из Финляндии, набравшему 260,33 балла. Россиянин Константин Кабанов показал восьмой результат (214,66).

Ранее в женских соревнованиях победу одержали Кет Олденбёвин из Нидерландов, второй стала представительница Бельгии Лори Брюгемэн, третьей — Рос Зветслот (Нидерланды).