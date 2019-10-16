Более 5,5 тыс. зрителей посетили чемпионат Европы по скейтбордингу в Нижнем Новгороде

Чемпионат Европы прошел с 10 по 12 октября в ФОК «Мещерский». Его участниками стали спортсмены из 25 стран.

«За три соревновательных дня турнир посетили более пяти с половиной тысяч зрителей», — сказал Вдовин.

Победителем первого чемпионата Европы стал французский спортсмен Венсан Милу, второе место занял представитель Бельгии Аксель Круйсбергс, бронза досталась Яакко Ойанену из Финляндии. Россиянин Константин Кабанов стал восьмым. В женских соревнованиях победу одержала Кет Олденбёвин из Нидерландов, второй стала представительница Бельгии Лори Брюгемэн, третьей — Рос Зветслот (Нидерланды). Российская скейтбордистка Ксения Маричева заняла восьмое место.