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22 октября, источник: Lenta.Ru

«Нечеловеческая» скорость скалолазки удивила фанатов

Индонезийка Арьес Сусанти установила мировой рекорд в скалолазании и прославилась в социальных сетях. Видео попытки спортсменки появилось в Twitter Марка Сэррелса.

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Источник: Reuters

Сусанти участвовала в чемпионате мира по скалолазанию в Китае. 24-летняя спортсменка взобралась на 15-метровую стену за 6,995 секунды и выиграла золотую медаль в лазании на скорость.

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Пользователи сети назвали рекорд индонезийки «нечеловеческим». «Черт возьми, я больше времени трачу на то, чтобы выбраться из постели», «Думаю, мы нашли настоящего человека-паука», «Это удивительное достижение, как ей удалось?», «Просто чудо-женщина из Индонезии», — писали юзеры.

Скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года.

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