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30 октября, источник: Vesti.kz

«У меня есть все шансы на медаль». Как Казахстан завоевал лицензию на Олимпиаду в новом виде спорта

Казахстан на Олимпиаде-2020 в Токио будет представлен в дисциплине, новой не только для страны, но и для всего мира — скалолазании. Впервые соревнования по этому виду спорта пройдут в рамках главного старта четырехлетия. И здорово, что нашему атлету удалось пробиться на ОИ. Подробнее о пути Ришата Хайбуллина в столицу Японии — в проекте Vesti.kz.

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На ОИ Ришат квалифицировался на чемпионате мира-2019, который состоялся в Японии. В квалификации участвовали 20 скалолазов, прошедших сложный отборочный раунд. По итогам ЧМ путевки смогли завоевать только семь лучших атлетов, среди которых оказался и наш Хайбуллин.

Он вошел в число финалистов. И подчеркнем, что на ОИ-2020 от одной страны попадают два атлета. В финале ЧМ же участвовали четыре японца, что автоматически гарантировало Ришату квоту. Более того, казахстанец в многоборье на ЧМ завоевал бронзовую медаль. А в одном из его видов — скорости — он показал первое время, близкое к мировому рекорду.

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Отметим, что скалолазание в качестве олимпийского вида спорта утвердили в 2016 году.

«Я всегда стремился побеждать. Мне нравилось соревноваться и становиться лучшим. Ну, и к тому же у меня получалось хорошо лазать, так что я по сути занимался любимым делом. И, получается, что после вхождения скалолазания в программу Олимпиады, я кардинально изменил свой вектор в пользу Игр. ОИ — это мечта каждого спортсмена. У меня всегда получалось лазать все три вида (скорость, сложность и боулдеринг), что в совокупности давало высокий результат. Все получилось».

Мировое первенство являлось не единственной возможностью войти в число будущих олимпийцев. Тем не менее Ришат со своей задачей справился при первом же случае.


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«На ЧМ можно было выиграть только семь лицензий из 20 возможных. Также шесть путевок разыграют на специальных соревнованиях во Франции, но туда попасть очень сложно. Ну, и остальные — только по региональным чемпионатам. Например, у Казахстана в это число входит только чемпионат Азии, однако там дают квоту только тем, займет первое место. И, конечно, у Японии есть лицензия как у страны, принимающей Игры. Изначально я был уверен, что мне удастся попасть в 20 лучших в многоборье, но что касается лицензии — об этом я стал задумываться лишь после того, как попал в полуфинал».

Вспоминая свое триумфальное участие, Хайбуллин озвучил, что на ЧМ он выступал не в лучших своих кондициях. Связано это было с тем, что за месяц до турнира он получил травму.

«Чемпионат мира продлился целых десять дней. Так что это не только физическая нагрузка, но еще и психологическая. Что касается подготовки, то за месяц перед ЧМ я получил травму — подвернул голень. Так что мне пришлось пропустить несколько недель тренировок, что негативно сказалось на форме».

Для Хайбуллина спорт стал чем-то большим, чем занятие, чем увлечение. И лазать он планирует всю жизнь.

«Не сказал бы, что скалолазание для меня — это что-то вроде как “надо”. Мне просто нравится лазать и чувствовать, как я могу контролировать свое тело. Лично я не представляю свою жизнь без спорта, так что лазать, я думаю, буду всю жизнь. Люблю спорт».

В тематическом интервью Ришат также затронул тему развития своего вида спорта после его вступления в олимпийскую программу.

«Самое явное, что сразу было заметно — это то, как быстро вырос уровень лазания за последние несколько лет. Появилось больше сильных спортсменов. Видно, как выросли объемы нагрузок именно в физическом плане. В мире скалолазание становится популярным видом спорта, строятся новые скалодромы. Если говорить обо мне в этот период, то самым сложным моментом было преодолеть себя и сделать все возможное, чтобы показать себя, сохранить концентрацию и выиграть лицензию».

В Токио же он рассчитывает занять призовое место — Ришат уверен, что шансы у него на это есть.

«Я планирую занять призовое место на ОИ. У меня есть все шансы, потому что к ЧМ я подошел не на стопроцентном уровне подготовки. Сейчас занимаюсь только лазанием, улучшаю свои слабые места и работаю над ними. Буду биться дальше», — подытожил Хайбуллин.

Добавим, что на Vesti.kz стартовал проект «Дорога в Токио», в рамках которого будущие участники Олимпиады-2020 расскажут о сложностях завоевания лицензии, мотивации и особенностях спортивной карьеры.

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