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24 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Красовская и Лужецкий победили в многоборье на ЧР по скалолазанию

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Елена Красовкая и Сергей Лужецкий стали победителями в многоборье на чемпионате России по скалолазанию в Москве.

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Второе место в женских соревнованиях заняла Виктория Мешкова. Тройку лучших замкнула Евгения Лапшина.

У мужчин вторым стал Григорий Пестов. Третий результат показал Руслан Файзуллин.

Скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио в 2016 году на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

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