Красовская и Лужецкий победили в многоборье на ЧР по скалолазанию
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Елена Красовкая и Сергей Лужецкий стали победителями в многоборье на чемпионате России по скалолазанию в Москве.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Елена Красовкая и Сергей Лужецкий стали победителями в многоборье на чемпионате России по скалолазанию в Москве.
Второе место в женских соревнованиях заняла Виктория Мешкова. Тройку лучших замкнула Евгения Лапшина.
У мужчин вторым стал Григорий Пестов. Третий результат показал Руслан Файзуллин.
Скалолазание было включено в программу Олимпиады-2020 в Токио в 2016 году на 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).