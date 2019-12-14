На 54-м году жизни скончался знаменитый калининградский бодибилдер
Борис Великоиваненко побеждал на чемпионатах Европы, Советского Союза и России.
Борис Великоиваненко побеждал на чемпионатах Европы, Советского Союза и России.
Ушел из жизни один из самых титулованных калининградских спортсменов. Мастер спорта международного класса Борис Великоиваненко трижды становился чемпионом Европы по бодибилдингу, побеждал в чемпионатах СССР и России. После завершения спортивной карьеры Великоиваненко выступал в качестве одного из рефери крупнейших областных соревнований.
О смерти 53-летнего атлета сообщил
Игорь Орехов