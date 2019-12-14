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14 декабря, источник: Комсомольская правда

На 54-м году жизни скончался знаменитый калининградский бодибилдер

Борис Великоиваненко побеждал на чемпионатах Европы, Советского Союза и России.

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Ушел из жизни один из самых титулованных калининградских спортсменов. Мастер спорта международного класса Борис Великоиваненко трижды становился чемпионом Европы по бодибилдингу, побеждал в чемпионатах СССР и России. После завершения спортивной карьеры Великоиваненко выступал в качестве одного из рефери крупнейших областных соревнований.

О смерти 53-летнего атлета сообщил пресс-атташе министерства спорта Калининградской области Дмитрий Иванов.

Игорь Орехов

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