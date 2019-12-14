На 54-м году жизни скончался знаменитый калининградский бодибилдер

Ушел из жизни один из самых титулованных калининградских спортсменов. Мастер спорта международного класса Борис Великоиваненко трижды становился чемпионом Европы по бодибилдингу, побеждал в чемпионатах СССР и России. После завершения спортивной карьеры Великоиваненко выступал в качестве одного из рефери крупнейших областных соревнований.