Шестикратный чемпион мира по армрестлингу из Казахстана не может добиться призовых выплат

Именитый армрестлер обратился в 2019-м в суд, который вынес решение в его пользу. Однако ситуация по-прежнему на начальной точке. Подробности — в материале Vesti.kz.

Впервые Еркин обратился в Комитет в 2015 году. Полученный отказ в ведомстве объяснили тем, что он является ветераном, и спортсменам в данном статусе никакие выплаты не положены.

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«На сегодняшний день я являюсь членом сборной Казахстана по армрестлингу. Шесть раз выигрывал чемпионат мира, дважды становился бронзовым и один раз серебряным призером ЧМ. Каждое мировое первенство носило официальный статус, официальную регистрацию и официальное фиксирование результатов. Ни один из чемпионатов мира не носил статус “среди ветеранов”, то есть я был действующим спортсменом, выступая в своей возрастной категории. Наша категория называется Masters. На все ЧМ я ездил в составе сборной Казахстана. После первой победы я узнал, что есть постановление Правительства за номером 1345 от 19 декабря 2014 года о том, что все чемпионы и призеры международных спортивных мероприятий поощряются денежными средствами. Данный документ я изучил. И открыл для себя, что мне были положены определенные выплаты. За каждую победу на ЧМ мне должны были выплатить 2 300 долларов. Я оформил письменный запрос в Комитет по делам физической культуры и спорта в Министерство и направил его туда в декабре 2015 года. В ответе было указано, что мне отказали в этом, ссылаясь на то, что я являюсь ветераном. Это, в свою очередь, подразумевает, что выплаты мне не положены. Затем я написал еще одно письмо в январе 2016 года. Мне снова в письменном виде отказали с той же самой формулировкой причины отказа. В том же году я выиграл чемпионат мира, и в ноябре отправил очередной свой запрос, на что мне опять отказали якобы из-за статуса ветерана. После этого я лично ходил озвучивать свою позицию, и всегда получал отказ», — рассказал Алимжанов.

Один из последних запросов Еркин Алимжанов направил в 2019 году. Ответное письмо вновь содержало в себе слова отказа. После этого спортсмен подал заявление в суд, который, к слову, он в итоге выиграл. Тем не менее призовых Еркин так и не получил.

«В августе 2019 года я уже в пятый раз обратился в Комитет. В ответном письме за подписью Серика Сапиева я получил очередной официальный ответ, где снова был отказ по причине ветеранского статуса. Мне он посоветовал подать заявление в суд, что я в итоге и сделал. В Нур-Султане состоялся суд, который 16 октября 2019 года вынес решение в мою пользу. Было признано, что все письменные ответы Комитета являются незаконными. В течение месяца Комитет должен был устранить нарушение моих законных прав. Но положенных выплат не произошло. И Комитет продолжает судиться со мной. Против меня подключили весь административный ресурс. Проблема так и не была решена. Никакого конструктивного диалога не было. Причем действия Комитета были признаны незаконными. Но нет, подали апелляцию. Хочется еще раз отметить, что ЧМ по армрестлингу проходит по единому регламенту. Никаких возрастных отличий нет, статусов нет — все мы спортсмены. Все проходят допинг-контроль, процедуры взвешивания, делаем взносы. У всех одинаковые правила. И ведь моя история не одна такая», — озвучил Алимжанов.

Более того, в конце декабря 2019 года состоялось повторное судебное слушание — Комитет подал апелляцию. По его итогам суд вновь вынес решение в пользу Алимжанова.

В свою очередь, в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК прокомментировали ситуацию следующим образом, отметив, что они будут направлять кассационную жалобу в Верховный суд РК.