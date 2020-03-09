СМИ: WADA возместит $500 тыс. в качестве компенсации крикетисту из Шри-Ланки
ТАСС, 9 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выплатит $500 тыс. крикетисту сборной
ТАСС, 9 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выплатит $500 тыс. крикетисту сборной
В эту сумму входит компенсация игроку, а также стоимость судебных издержек, затраченных на дело самим Перерой и Федерацией крикета
В декабре 2015 года Перера был обвинен в нарушении антидопинговых правил и временно отстранен Международным советом крикета. Обвинения были сняты в мае 2016 года, так как данные базы в Катаре, где исследовалась его проба, были признаны недействительными в связи с нарушениями международного стандарта WADA. Перера также сдал пробы в парижскую лабораторию, они дали отрицательные результаты, и прошел тест на детекторе лжи.