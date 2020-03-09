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15:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: WADA возместит $500 тыс. в качестве компенсации крикетисту из Шри-Ланки

ТАСС, 9 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выплатит $500 тыс. крикетисту сборной Шри-Ланки Кусалу Перере в качестве компенсации за ложное обвинение в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Island Cricket.

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Источник: Reuters

В эту сумму входит компенсация игроку, а также стоимость судебных издержек, затраченных на дело самим Перерой и Федерацией крикета Шри-Ланки. Как сообщает портал, переговоры между WADA и юристами 29-летнего спортсмена находятся в завершающей стадии.

В декабре 2015 года Перера был обвинен в нарушении антидопинговых правил и временно отстранен Международным советом крикета. Обвинения были сняты в мае 2016 года, так как данные базы в Катаре, где исследовалась его проба, были признаны недействительными в связи с нарушениями международного стандарта WADA. Перера также сдал пробы в парижскую лабораторию, они дали отрицательные результаты, и прошел тест на детекторе лжи.

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