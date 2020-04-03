Московский чемпионат Европы по скалолазанию повторно перенесен из-за коронавируса

Источник: Reuters

«Мы приняли решение не проводить никаких соревнований до 1 июля, — сказал Бычков. — Соответственно, чемпионата Европы в июне тоже не будет. Сейчас мы обсуждаем даты, на которые можно перенести этот турнир. Надеюсь, сможем провести его осенью».

Изначально соревнования должны были пройти с 20 по 27 марта, но из-за коронавируса были перенесены на период с 15 по 22 июня. Турнир является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые перенесли на 2021 год. Скалолазание впервые будет представлено на Играх.