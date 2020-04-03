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14:41 (мск), источник: ТАСС

Московский чемпионат Европы по скалолазанию повторно перенесен из-за коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве, который должен был состояться в марте, а затем был перенесен на июнь, не будет проведен летом. Как сообщил ТАСС президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков, из-за пандемии коронавируса принято решение перенести проведение турнира на более позднюю дату.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:21 MSK, 03.04
Источник: Reuters

«Мы приняли решение не проводить никаких соревнований до 1 июля, — сказал Бычков. — Соответственно, чемпионата Европы в июне тоже не будет. Сейчас мы обсуждаем даты, на которые можно перенести этот турнир. Надеюсь, сможем провести его осенью».

Изначально соревнования должны были пройти с 20 по 27 марта, но из-за коронавируса были перенесены на период с 15 по 22 июня. Турнир является заключительным отборочным этапом на Олимпийские игры, которые перенесли на 2021 год. Скалолазание впервые будет представлено на Играх.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 149 случаев заражения, выздоровел 281 человек, умерли 34 пациента.

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