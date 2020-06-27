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14:52 (мск), источник: ТАСС

Студент из Астрахани сделал 600 тройных прыжков через скакалку, установив мировой рекорд

АСТРАХАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Мировой рекорд по дисциплине роуп-скиппинг (прыжки через скакалку) установил студент Астраханского государственного технического университета Алексей Коломин в Астрахани, сделав 600 последовательных тройных прыжков подряд. Достижение зафиксировано международным агентством регистрации рекордов, рассказал ТАСС Алексей Коломин в субботу.

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«Достижение фиксируется международным агентством регистрации рекордов и вносится в реестр рекордов России, подтверждение пришло ночью, мой рекорд засчитан. Исполнил 600 прыжков — это новый официально признанный рекорд, предыдущий мировой (рекорд) был 536 прыжков. Его установил австралиец», — рассказал Коломин.

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Рекорд был зафиксирован на видео, которое снимается при строгих критериях: в кадре должен быть отчетливо виден таймер, а после запись нельзя подвергать никакой видеообработке, пояснил Коломин.

«В прыжках на скакалке тройные прыжки — это официальная дисциплина. Задача прыгать максимальное количество раз, не важно за какой временной промежуток. Подготовиться помог карантин, я перешел на тройные тренировки», — добавил собеседник агентства.

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Ранее спортсмен побил пять рекордов России и два мировых рекорда в прыжках на время и двойных прыжках.

Коломин — студент факультета физической культуры и спорта. В конце 2018 года астраханец попал в Книгу рекордов России, за час совершив 11 тыс. 745 прыжков через скакалку. В октябре прошлого года Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» зафиксировало новое достижение Алексея — за час он пропрыгал 13 тыс. 718 раз. В планах у спортсмена — победа в составе сборной команды университета на чемпионате России по роуп-скиппингу (прыжки через скакалку с исполнением различных трюков) в Москве.

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