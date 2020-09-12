Как казахстанский бодибилдер получил награду от Шварценеггера и открыл спортивный клуб во время карантина

— Добрый день, Сергей! Ты сегодня являешься исторической личностью в казахстанском бодибилдинге, ты первый и единственный казахстанец, который выиграл Arnold Classic! Но я знаю, что начинал ты совсем не с «железного спорта», а с… бальных танцев! Как это все случилось, и остались ли в тебе навыки танцора?

— Я учился в многопрофильной школе искусств, был ребенком шкодным, шустрым, и утихомирить мою энергию учителя и родители смогли только в танцах. Танцев было много — бальные, народные, современные, чечетка и так далее. После школы я от танцев отошел, но хореографические навыки остались, и они часто помогали на соревнованиях по бодибилдингу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE6yTllBH9x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE6yTllBH9x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE6yTllBH9x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Serechshev (@serechshev_ifbbpro)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-09T14:06:35+00:00">9 Сен 2020 в 7:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Действительно, бодибилдинг и артистизм неразделимы, особенно в произвольной программе. Даже если спортсмен до этого выступил не особо удачно, в произвольном позировании он может свои показатели значительно улучшить — судьи очень любят пластичных и хорошо двигающихся «железных» людей.

— Совершенно верно, я как судья национальной категории всегда отдам первенство тому, у кого лучше поставлена пластика и актерское мастерство.

— Я как-то увидел, что ты сразу после соревнований по бодибилдингу еще и участвуешь в армрестлинге. Я был немного удивлен, потому что бодибилдеры избегают травмоопасных ситуаций. Их тело — это как хрустальный сосуд, который нужно беречь, не нарушать диету, следить за суставами и связками, за уровнем минералов в крови. И тут вдруг ты борешься на руках… Как удается совмещать армрестлинг и бодибилдинг?

— Надо начать с предыстории. Тренироваться я начал с 13 лет, с ребятами в школе любили бороться на руках. В 2009 году случайно попал на чемпионат Алматы по армрестлингу. Пришел как зритель, но в итоге принял участие в соревновании и неожиданно для всех занял третье место!

К следующему чемпионату я уже готовился основательней и стал первым. Потом был чемпионат Казахстана, и вновь первое место. В это время я уже занимался сразу двумя видами спорта — бодибилдингом и армрестлингом. И вот в 2011 году наступил, что называется, момент истины. В Тегеране проходил чемпионат Азии по армрестлингу, а в Ташкенте — чемпионат Азии по бодибилдингу.

Между этими соревнованиями был промежуток времени в две недели. Я участвовал там и там, занял призовые места, в Иране с весом в 78 килограммов я боролся со стокилограммовыми спортсменами, в Ташкенте стал «международником». В общем, все хорошо, но по прилету домой я слег на полгода, так как получил две грыжи, и реабилитация заняла долгое время. После этого я оказался перед выбором.

Думал-думал и отдал предпочтение бодибилдингу. Мне показалось, что этот вид более режимный и «духовный». Сегодня, тем не менее, я могу бороться со всеми топовыми спортсменами. Но делаю это редко.

— И вот мы подходим к главному событию, которое переписало всю историю казахстанского бодибилдинга. Ты выиграл самый престижный чемпионат Arnold Classic. Как это получилось?

— В 2015 году я пообещал своей супруге, что обязательно выиграю этот чемпионат. Буду участвовать снова и снова, пока не одержу победу! И вот я стою за кулисами, и вот объявили мое имя — победителя в своей категории. Я был в невероятном шоке, даже не верил до конца, у меня все затуманилось перед глазами, настолько я был потрясен.

Я вышел, меня наградили, и я, в ожидании окончания церемонии, завел беседу с выводящим судьей. И вдруг, как бы издалека, вновь слышу свою фамилию: «Серещев Сергей!». Это объявили победителя в «абсолютке». Оказывается, меня уже в четвертый раз вызывают, чтобы вручить приз как абсолютному победителю — большую бронзовую статую весом в 9 килограммов! Быть лучшим среди лучших в мире — это невероятно!

Позднее, в 2018 году, я вновь принял участие в этом чемпионате, но уже среди профессионалов. Награду мне вручил сам Арнольд Шварценеггер, поблагодарив за хорошую форму. Это были непередаваемые эмоции на всю жизнь.

— Скажи мне как главный тренер республики по бодибилдингу, что мы должны делать, чтобы взрастить новое поколение чемпионов в этом виде спорта? Чтобы было больше людей, которым жмет руку лично «Железный Арни»?

— Думаю, что мы еще увидим всплеск казахстанского бодибилдинга в скором времени. Есть очень достойные ребята со стержнем внутри. Например, среди девушек это Улпан Нурбекова. Я уверен, что после окончания пандемии и снятия всех ограничительных мер мы возобновим тренировки и подготовим хорошее поколение бодибилдеров. Все возможности есть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE_dkhJhTK9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE_dkhJhTK9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE_dkhJhTK9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Serechshev (@serechshev_ifbbpro)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-11T09:41:35+00:00">11 Сен 2020 в 2:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Многие, кто занимается бодибилдингом, знают, что в процессе становления и подготовки к соревнованиям спортсмен проходит несколько этапов. Самый, наверное, приятный — это набор мышечной массы. Это время, когда ты можешь есть много, калорийно и ты чувствуешь себя очень комфортно. А другой этап, наоборот, чрезвычайно жесткий, когда ты садишься на диету, исключаешь массу продуктов, даже столовую воду пить нельзя. Расскажи, как ты переносишь изнуряющий «режим сушки»?

— С годами мне стало легче проходить этот этап, хотя у большинства все наоборот. Наверное, я этакий Бенджамин Баттон в мире бодибилдинга. Если серьезно, то набора веса как такового у меня нет.

Есть усредненный вес — около 93 килограммов, которого я стараюсь придерживаться всегда. На этапе набора массы я набираю около ста килограммов и начинаю «режим сушки», исключая определенные продукты. Так, я «пережигаюсь» и возвращаюсь к прежнему весу, но уже в другом состоянии тела: оно более рельефное, красивое.

Отмечу, что сам процесс сушки в последние три года проходит очень легко, так как я сижу на постоянной диете, на правильном питании — это грудка, рис, салаты. Все! Я привык к этой еде так, что если меня отправят куда-нибудь в Арктику, но при этом дадут рис, салаты и грудку, я запросто выживу. Есть, правда, одно «но» — я очень люблю сладкое, долгое время ел по десять конфет в день, употребляя при этом не меньше шести литров воды и чая.

Но мне удалось перебороть себя и почти полностью исключить эти продукты. Однако на карантине я «подсел» на сникерс. Я думаю, что мы должны вычеркнуть этот карантин из своей жизни и забыть о нем.

— А какие продукты находятся у тебя на этапе загрузки — времени перед соревнованием, когда нужно потреблять как можно больше углеводов, чтобы дать наполненность мышцам. Кто-то покупает огромные пакеты с зефиром, кто-то налегает на рис. Как это проходит у тебя?

— За последние три года я понял, что загружаться быстрыми углеводами — это плохо. Я загружаюсь сухарями. Это не очень комфортно, потому что ты ешь и ешь эти сухари без воды, ешь их на протяжении многих часов. Это тяжело.

— Ты прославил себя в соревнованиях по жиму лежа и вошел в топ-5 лучших пауэрлифтеров Казахстана в этом упражнении. Это твое любимое движение?

— Я пятикратный чемпион города по жиму лежа. Я никогда особо не готовился. Скорее всего, это генетическая предрасположенность. Лучший результат на сегодняшний день: 230 килограммов при весе 105 килограммов.

— Я, как пауэрлифтер со стажем, расскажу, что жим лежа — это очень сложное упражнение. По нему пишутся специальные программы с учетом тоннажа, с макроциклами и микроциклами тренировок. Это очень кропотливая работа, которая выполняется шаг за шагом. Нельзя просто так придти и показать результат, как у Сергея. Так что не надо думать, что все просто — Сергей просто скромничает.

— На самом деле, конечно, это большой труд.

— Сейчас весь мир переживает экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Однако ты во время режима ЧП в Казахстане взял и открыл тренажерный зал в центре Алматы. Не просто какой-то зальчик, а большой красивый зал. Насколько весь этот риск оправдан?

— Поступок, со стороны, может быть и опрометчивый, но я люблю риск. И потом я, как говорится, верю в светлое будущее. Жизнь продолжается, и не стоит сидеть и бездействовать, сетуя на коронавирус, что все так плохо. Я не хочу, чтобы эта болезнь влияла на мою жизнь.

Я поставил цель и открыл зал. Причем это не просто зал, это место для профессиональной подготовки бодибилдеров с лучшим оборудованием и с названием MegaGym («МегаЖим»). Я хочу передать как можно многим людям свою любовь к бодибилдингу, чтобы тренажерный зал был местом, где спортсмен заряжается не только физической силой, но и победным духом.

— Твое пожелание всем любителям «железного спорта» и вообще всем казахстанцам!