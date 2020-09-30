Рекорд ради котика. Самые быстрые люди планеты делают невероятные вещи
Можно бить быстрее Брюса Ли, забираться на высоту быстрее лифта и надувать шарики на скорость, чтобы победить страх.
Можно бить быстрее Брюса Ли, забираться на высоту быстрее лифта и надувать шарики на скорость, чтобы победить страх.
Быстрее всех в этом мире не только Усэйн Болт, Майкл Фелпс и Михаэль Шумахер. Есть ещё целый ряд
В этом списке есть и наш парень. Его зовут Павел Трусов. И он официально является самым быстрым бойцом на планете — круче Брюса Ли, Чака Норриса и Джеки Чана. Летом 2020 года в Словакии россиянин смог за одну минуту нанести по специальной подушке 322 удара, то есть за одну секунду он делал более пяти ударов. Это просто невероятно. Естественно, это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.
«Для меня это невероятная честь. Сумасшедшая возможность быть частью истории и показать людям, что, не имея очевидного таланта, но будучи одержимым, вы можете уничтожить любой рекорд. Я очень хотел показать всему миру эту возможность боксировать максимально быстро. Хочу быть олицетворением своего рекорда и идти вперёд», — приводит слова Трусова портал Брянской городской администрации.
В 2018 году в Италии проходили съёмки, где должен был быть поставлен рекорд для книги Гиннесса. Главной целью было забраться на семиметровую высоту с помощью перекладины и сделать это как можно быстрее. За право установить уникальное достижение боролись три человека. Первый провалился, второй был близок к успеху, но всё же не справился.
А вот итальянский парень Тацио Гавиоли по прозвищу Бабочка сделал всё идеально. Кажется, сила гравитации для него не стала препятствием, и он покорил дистанцию всего за 10 секунд. Его главной мотивацией был, как ни странно, его кот.
«Первый рекорд, который я установил, был
Вы думаете, что лифт самый быстрый способ подняться на другой этаж в здании? Вовсе нет! Польский скалолаз Марчин Дженьски доказал, что человек может быть быстрее лифта. Осенью прошлого года Марчин за 12 секунд забрался по специально построенной стене высотой шесть этажей. Лифт начал движение одновременно с 23-летним парнем, однако прибыл в пункт назначения чуть позже. Это время стало абсолютным рекордом по скорости скалолазания.
Учитывая то, что скалолазание включено в программу Олимпийских игр, есть шанс, что мы ещё не раз услышим про
И ещё один удивительный рекорд, который одновременно является забавным и мотивационным. Американец Хантер Юэн в 2018 году за час надул 910 воздушных шариков. Это более 15 шаров за одну минуту! Сумасшедший показатель.
Хантер долго тренировался, работал над дыханием и в конечном счёте добился своего. Первый рекорд по надуванию шаров американец установил ещё в 2011 году, однако вскоре его результат был перекрыт, поэтому Юэну пришлось тренироваться ещё усерднее, чтобы вернуть себе это достижение.
Он сделал большое исследование и выяснил, что у человека кружится голова не
Александр Говоров