IFSC подтвердила проведение чемпионата Европы по скалолазанию в Москве в ноябре
ТАСС, 3 октября. Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве, как и планировалось, пройдет с 20 по 29 ноября. Об этом сообщает
ТАСС, 3 октября. Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве, как и планировалось, пройдет с 20 по 29 ноября. Об этом сообщает
Руководство Международной федерации спортивного скалолазания (IFSG) приняло решение, что континентальные соревнования, которые имеют статус отборочных турниров к Олимпийским играм в Токио, должны пройти в назначенные сроки согласно утвержденной квалификационной системе. Организаторы чемпионатов будут принимать все необходимые меры, соблюдать все необходимые протоколы для того, чтобы гарантировать безопасность участия для всех спортсменов, делегаций, официальных лиц.
«Мы рады этому непростому решению, которое принял исполнительный совет IFSC в современных условиях, — сказал президент ФСР Дмитрий Бычков. — Отборочные мероприятия на первые для нашего вида спорта Олимпийские игры — важные события для миллионов скалолазов. И они должны пройти по плану в условиях реальной борьбы на скалодроме».
Чемпионат Европы должен был пройти с 20 по 27 марта, но